В курских больницах откроют почти 300 дополнительных коек для больных COVID-19
Новые ограничения вводить пока не будут
Сейчас в резерве, по его словам, 303 койки, большинство из них оборудованы кислородом.
В среду ковидный стационар вновь откроется в городском роддоме - там будет 128 коеек, 50 коек развернут в Советской райбольнице.
Что касается госпиталя ветеранов войн, как пояснил замгубернатора, сейчас на лечении там находятся 47 пациентов. Туда будут госпитализировать курян, которые в легкой форме переносят заболевание, или тех, у кого есть один отрицательный анализ на коронавирус и они находятся на долечивании. В госпитале есть медикаменты, средства защиты, главный врач справляется со своей работой, отметил Белостоцкий.
Роман Старовойт подчеркнул, что на данный момент койки для больных коронавирусом в регионе оборудованы, в достаточном количестве есть средства индивидуальной защиты, медикаменты и оборудование, а у медиков уже имеется опыт лечения. Исходя из этого вводить новые ограничения в Курской области пока не планируют.