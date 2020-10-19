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В курских больницах откроют почти 300 дополнительных коек для больных COVID-19

Новые ограничения вводить пока не будут
В курских больницах откроют почти 300 дополнительных коек для больных COVID-19

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В курских больницах откроют 290 дополнительных коек для больных COVID-19. Об этом на оперативном совещании у губернатора сообщил его заместитель Андрей Белостоцкий. 200 из них разместят в 1-й горбольнице имени Короткова в Курске, еще 50 - в Фатежской больнице и 40 - в Солнцевской. 

Сейчас в резерве, по его словам, 303 койки, большинство из них оборудованы кислородом.

В среду ковидный стационар вновь откроется в городском роддоме - там будет 128 коеек, 50 коек развернут в Советской райбольнице.

Что касается госпиталя ветеранов войн, как пояснил замгубернатора, сейчас на лечении там находятся 47 пациентов. Туда будут госпитализировать курян, которые в легкой форме переносят заболевание, или тех, у кого есть один отрицательный анализ на коронавирус и они находятся на долечивании. В госпитале есть медикаменты, средства защиты, главный врач справляется со своей работой, отметил Белостоцкий.

Роман Старовойт подчеркнул, что на данный момент койки для больных коронавирусом в регионе оборудованы, в достаточном количестве есть средства индивидуальной защиты, медикаменты и оборудование, а у медиков уже имеется опыт лечения. Исходя из этого вводить новые ограничения в Курской области пока не планируют.

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