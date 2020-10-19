Курские власти возьмут на особый контроль споры по СНТ

За последние годы сразу в нескольких садовых товариществах Курского района произошла «смена власти», сопровождаемая публичными скандалами

В администрации Курской области возьмут на особый контроль споры по земельным вопросам в СНТ. С представителями садовых товариществ, в которых возникли конфликтные ситуации, встретились заместитель губернатора Сергей Стародубцев, глава Курского района Андрей Телегин, замглавы города Эдуард Кудрявцев и главы округов Курска.За последние годы сразу в нескольких садовых товариществах Курского района произошла «смена власти», сопровождаемая публичными скандалами. Так, экс-председатель СНТ «Курск» потеряла полномочия летом 2017 года. Члены СНТ утверждают, что общего собрания дачников, на котором избрали бы нового председателя, не было. Но новое руководство ссылается на протокол уполномоченных лиц. Похожая история происходит и в СНТ «Золотая осень».«Определенные группы людей пользуются пробелами в законодательстве. Проводится фиктивное собрание, по итогам которого появляется протокол о смене председателя. Правовую оценку этим действиям должны дать компетентные органы. Далеко не все готовы идти в суд, чтобы отстаивать свои интересы. Подключим нашу юридическую службу», – отметил Сергей Стародубцев.Чиновник дал поручение главам городских округов в течение недели разобраться в каждом отдельном случае.