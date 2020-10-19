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В Курской области на карантин из-за коронавируса полностью закрыли 13 школ

В общей сложности на карантине сейчас находятся почти 5900 школьников
В Курской области на карантин из-за коронавируса полностью закрыли 13 школ

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В Курской области на карантин из-за коронавируса полностью закрыли 13 школ: в Курске, Обояни, Рыльске, Железногорске, поселке Солнцево, а также малокомплектные школы в Октябрьском, Медвенском, Мантуровском, Горшеченском и Золотухинском районах. Там организовано дистанционное обучение. 

В общей сложности на карантине сейчас находятся почти 5900 учеников, это порядка 5% от общего количества школьников региона, сообщил сегодня на оперативном совещании замгубернатора Александр Чуркин.

Досрочно на каникулы вышли две школы в Фатежском районе – школа №2 и Солдатская школа. Там большая часть преподавателей на больничном. 

Кроме того, закрыты отдельные классы в школах Курска, Курчатова, Железногорска, Щиграх, Суджи, Рыльска, а также в Курском, Золотухинском, Советском, Тимском, Октябрьском и Обоянском районах. 

Также на карантин закрыты две группы в двух детских садах.

Отмечается, что все остальные образовательные организации региона работают в штатном режиме. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения безопасности школьников и педагогов в них введен масочный режим, проводится дезинфекция помещений, за каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

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