В столкновении с "КАМАЗом" под Курском погиб водитель без прав

Авария произошла на автодороге "Щигры Никольский"

16 октября вечером в Щигровском районе Курской области произошла авария, жертвой которой стал молодой мужчина.Как сообщили в ГИБДД, примерно в половину одиннадцатого на 5 км автодороги "Щигры Никольский" 24-летний водитель автомобиля "Datsun", двигаясь в сторону Щигров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗом" с полуприцепом Тонар 9989, за рулем которого был 45-летний шофер.В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте, двое его пассажиров - 20-ти и 19-ти лет госпитализированы.Отмечается, что погибший автомобилист не имел права управления транспортными средствами.