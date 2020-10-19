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Лента новостей / Происшествия

В столкновении с "КАМАЗом" под Курском погиб водитель без прав

Авария произошла на автодороге "Щигры Никольский" 

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16 октября вечером в Щигровском районе Курской области произошла авария, жертвой которой стал молодой мужчина. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в половину одиннадцатого на 5 км автодороги "Щигры Никольский" 24-летний водитель автомобиля "Datsun", двигаясь в сторону Щигров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗом" с полуприцепом Тонар 9989, за рулем которого был 45-летний шофер.

В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте, двое его пассажиров - 20-ти и 19-ти лет госпитализированы.

Отмечается, что погибший автомобилист не имел права управления транспортными средствами. 

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