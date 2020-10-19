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Лента новостей / В регионе

Курский депутат предложил ограничить места розничной продажи алкоголя в магазинах

Максим Немировский направил соответствующее обращение в областную Думу
Курский депутат предложил ограничить места розничной продажи алкоголя в магазинах

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Белостоцкому на неточности его расчетов по потреблению курянами алкоголя и предложил альтернативный вариант для уменьшения этого показателя, пишет ИА "Секунда". Ранее Белостоцкий предложил запретить в Курской области продажу алкогольной продукции после 8 вечера. Он связал это с тем, что в регионе вырос показатель употребления алкоголя на душу населения.

Депутат Немировский  провел свое исследование и пришел к выводу, что на спрос влияет не время продажи спиртного, а его размещение на полках в магазинах. По его словам, в пандемию куряне стали больше закупаться алкоголем впрок, как гречкой, например. А все потому, что алкоголь в магазинах "выставлен ВЕЗДЕ! На самих кассах, рядом с кассой". Депутат нашел даже места, где "полки с алкоголем окружают покупателя в прикассовой и предкассовой зоне с трех сторон!" Да еще и со скидками. 

В результате коммунист сформировал и направил обращение в областную Думу, в котором предлагает ограничить места розничной продажи алкоголя в магазинах.

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