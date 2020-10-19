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В Курской области прогнозируют дожди и заморозки

Ночью ожидается до 2ºС мороза, днем - не больше 10ºС тепла
В Курской области прогнозируют дожди и заморозки

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В Курской области продолжатся дожди и похолодание, дополнят осеннюю картину ночные заморозки, прогнозируют синоптики. 

Во вторник, 20 октября в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра при этом местами будут достигать 16 м/с.

Ночью по области температура будет колебаться от -2ºС до +3ºС, днем термометры покажут от 5ºС до 10ºС тепла. В Курске будет чуть прохладнее: 0-2ºС тепла ночью и +6ºС - +8ºС днем, без существенных осадков.

Такую же погоду синоптики обещают и в среду. 

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