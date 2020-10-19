В ДТП на курских дорогах пострадали 165 детей
В Курской области стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
Рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей зарегистрирован в Солнцевском, Курском, Льговском, Дмириевском, Кореневском, Октябрьском, Щигровском, Поныровском, Пристенском, Глушковском и Советском районах.
В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул - с 19 октября по 4 ноября - Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Инспекторы примут участие в родительских собраниях, курянам напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде.
Также наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Кроме этого будет обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов», пройдут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди индивидуальных владельцев транспортных средств.