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В ДТП на курских дорогах пострадали 165 детей

В Курской области стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»


В ДТП на курских дорогах пострадали 165 детей

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За 9 месяцев этого года в Курской области произошло 154 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 165 несовершеннолетних получили ранения и один ребенок погиб. Такие данные приводит региональная ГИБДД. Причем 47 детей попали под машины по собственной неосторожности, таких аварий зафиксировано 47. 

Рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей зарегистрирован в Солнцевском, Курском, Льговском, Дмириевском, Кореневском, Октябрьском, Щигровском, Поныровском, Пристенском, Глушковском и Советском районах.

В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул - с 19 октября по 4 ноября - Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Инспекторы примут участие в родительских собраниях, курянам напомнят об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде.

Также наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Кроме этого будет обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов», пройдут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди индивидуальных владельцев транспортных средств.

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