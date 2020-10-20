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В суды Курской области за неделю поступило около 150 материалов о нарушении масочного режима

Большинство из них касаются нарушения гражданами масочного режима в общественных местах
В суды Курской области за неделю поступило около 150 материалов о нарушении масочного режима

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В суды Курской области за неделю поступило около 150 материалов о нарушении масочного режима, из них 94 - в Курске. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Большинство этих дел касаются нарушения гражданами масочного режима в общественных местах: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, а также неисполнения установленных требований индивидуальными предпринимателями ( например, работники находились на рабочем месте без масок, ИП не обеспечили соблюдения масочного режима при оказании услуг).

Отмечается, что при назначении наказания в каждом рассматриваемом случае суд учитывает характер административного правонарушения, сведения о личности виновного, его имущественное положение, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе смягчающие ответственность: признание вины и раскаяние в содеянном.

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