Большинство из них касаются нарушения гражданами масочного режима в общественных местах

В суды Курской области за неделю поступило около 150 материалов о нарушении масочного режима, из них 94 - в Курске. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.Большинство этих дел касаются нарушения гражданами масочного режима в общественных местах: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, а также неисполнения установленных требований индивидуальными предпринимателями ( например, работники находились на рабочем месте без масок, ИП не обеспечили соблюдения масочного режима при оказании услуг).Отмечается, что при назначении наказания в каждом рассматриваемом случае суд учитывает характер административного правонарушения, сведения о личности виновного, его имущественное положение, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, в том числе смягчающие ответственность: признание вины и раскаяние в содеянном.