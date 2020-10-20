На каникулы в вузах и ссузах коронавирус не повлияет

Осенние каникулы в курских школах могут продлить до 8 ноября. Причина - рост числа заражений коронавирусом в регионе. Вопрос обсудили сегодня на заседании оперштаба.Продлевая каникулы на неделю, власти надеются снизить скорость распространения коронавируса в учреждениях образования. Как сообщил заместитель губернатора Александр Чуркин, каникулы в школах Курской области начнутся 26 октября и, с большой долей вероятности, из за-за ухудшения эпидобстановки их продлят до 8 ноября.На каникулы в вузах и ссузах коронавирус не повлияет. Но при необходимости те или иные группы перейдут на дистанционное обучение.По последним данным Роспотребнадзора, в Курской области на карантин по коронавирусу полностью закрыто 4 школы, а также 28 классов различных школ, 3 группы средне-специальных учебных заведений и 9 групп вузов.