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Лента новостей / В регионе

Осенние каникулы в курских школах могут продлить до 8 ноября

На каникулы в вузах и ссузах коронавирус не повлияет

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Осенние каникулы в курских школах могут продлить до 8 ноября. Причина - рост числа заражений коронавирусом в регионе. Вопрос обсудили сегодня на заседании оперштаба. 

Продлевая каникулы на неделю, власти надеются снизить скорость распространения коронавируса в учреждениях образования. Как сообщил заместитель губернатора Александр Чуркин, каникулы в школах Курской области начнутся 26 октября и, с большой долей вероятности, из за-за ухудшения эпидобстановки их  продлят до 8 ноября.

На каникулы в вузах и ссузах коронавирус не повлияет. Но при необходимости те или иные группы перейдут на дистанционное обучение.

По последним данным Роспотребнадзора, в Курской области на карантин по коронавирусу полностью закрыто 4 школы, а также 28 классов различных школ, 3 группы средне-специальных учебных заведений и 9 групп вузов. 

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