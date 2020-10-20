В Курске полиция ищет мужчину, "оштрафовавшего" пенсионера за сидение на скамейке

Вместо штрафа в тысячу рублей злоумышленник обналичил 48 тысяч

В Курске полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с карты пенсионера.Пожилой мужчина на улице почувствовал себя плохо и присел на скамейку. К нему подошел незнакомец и сообщил, что за сидение на лавочке полагается штраф в тысячу рублей. Курянин, испугавшись согласился сразу заплатить взыскание, но вспомнил, что наличных при себе нет. Тогда незнакомец предложил помочь и провести оплату картой в ближайшем терминале. Пенсионер передал мужчине кредитку и назвал пин-код.Спустя время неизвестный вернулся и возвратил карту, сообщив, что теперь пожилой человек может спокойно передвигаться. Только спустя две недели пенсионер понял, что вместо штрафа в тысячу рублей злоумышленник обналичил 48 тысяч.Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности злоумышленника, его место нахождении, круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или же в любой отдел полиции, любому сотруднику полиции.Сам злоумышленник также может явиться в Северный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.