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В Курске полиция ищет мужчину, "оштрафовавшего" пенсионера за сидение на скамейке

Вместо штрафа в тысячу рублей злоумышленник обналичил 48 тысяч
В Курске полиция ищет мужчину, "оштрафовавшего" пенсионера за сидение на скамейке

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Пожилой мужчина на улице почувствовал себя плохо и присел на скамейку. К нему подошел незнакомец и сообщил, что за сидение на лавочке полагается штраф в тысячу рублей. Курянин, испугавшись согласился сразу заплатить взыскание, но вспомнил, что наличных при себе нет. Тогда незнакомец предложил помочь и провести оплату картой в ближайшем терминале. Пенсионер передал мужчине кредитку и назвал пин-код. 

Спустя время неизвестный вернулся и возвратил карту, сообщив, что теперь пожилой человек может спокойно передвигаться. Только спустя две недели пенсионер понял, что вместо штрафа в тысячу рублей злоумышленник обналичил 48 тысяч.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности злоумышленника, его место нахождении, круглосуточно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или же в любой отдел полиции, любому сотруднику полиции.

Сам злоумышленник также может явиться в Северный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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