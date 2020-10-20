Куряне стали меньше нарушать масочный режим в общественном транспорте
Протоколы составляют и передают в суд, если проверяющие не находят взаимопонимания с пассажиром или водителем
Отмечается, что протоколы составляют и передают в суд, если проверяющие не находят взаимопонимания с пассажиром или водителем.
В мониторинге участвуют представители регионального комитета транспорта и автодорог, городского департамента транспорта, управлений МВД, ГИБДД и МЧС.
«Регулярный мониторинг привел к тому, что пассажиры стали более ответственными и чаще надевают маски во время поездок в общественном транспорте», — говорит начальник отдела надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Николай Орехов.