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Куряне стали меньше нарушать масочный режим в общественном транспорте

Протоколы составляют и передают в суд, если проверяющие не находят взаимопонимания с пассажиром или водителем
Куряне стали меньше нарушать масочный режим в общественном транспорте

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Куряне стали меньше нарушать масочный режим в общественном транспорте. В ходе последнего рейда проверено 165 транспортных средств, выявлено два нарушения, по которым собраны материалы для составления протоколов об административных правонарушениях. Тех, кто отказывается надевать маску, по-прежнему просят покинуть салон автобуса.

Отмечается, что протоколы составляют и передают в суд, если проверяющие не находят взаимопонимания с пассажиром или водителем. 

В мониторинге участвуют представители регионального комитета транспорта и автодорог, городского департамента транспорта, управлений МВД, ГИБДД и МЧС.

«Регулярный мониторинг привел к тому, что пассажиры стали более ответственными и чаще надевают маски во время поездок в общественном транспорте», — говорит начальник отдела надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Николай Орехов.

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