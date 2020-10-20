В курской ГИБДД ввели дополнительные дни приема
Теперь поставить на учет авто можно также в воскресенье и понедельник
Как отмечают в Госавтоинспекции, по статистике, суббота более востребована для регистрации транспортных средств. Также сообщается, что 17 октября всем обратившимся в регистрационное подразделение ГИБДД оказали необходимые госуслуги до 5 вечера. В ведомстве подчеркивают, что через портал Госуслуг в тот день на прием записались около сотни человек, еще более 120 обратились в порядке очереди.
Курянам напоминают, что в зале для приема граждан нанесена специальная разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ