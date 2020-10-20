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В курской ГИБДД ввели дополнительные дни приема

Теперь поставить на учет авто можно также в воскресенье и понедельник
В курской ГИБДД ввели дополнительные дни приема

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В курской ГИБДД ввели дополнительные дни приема. Теперь поставить на учет авто в отделении на улице 50 лет Октября, 130 можно также в воскресенье и понедельник с 9 до 16 часов (перерыв с 13 до 14). Такой график будет действовать до 7 ноября. Связано это с недавними очередями в ведомстве. 

Как отмечают в Госавтоинспекции, по статистике, суббота более востребована для регистрации транспортных средств. Также сообщается, что 17 октября всем обратившимся в регистрационное подразделение ГИБДД оказали необходимые госуслуги до 5 вечера. В ведомстве подчеркивают, что через портал Госуслуг в тот день на прием записались около сотни человек, еще более 120 обратились в порядке очереди.

Курянам напоминают, что в зале для приема граждан нанесена специальная разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции.



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