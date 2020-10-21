Речь идет о матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге

Почта России возобновила выдачу Паспортов болельщиков на ЕВРО-2020. Их могут получить российские зрители, подавшие заявку до 1 октября. Паспорта будут действовать на матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге.Отмечается, что Почта будет бесплатно доставлять Паспорта болельщиков по России заказной бандеролью. Чтобы получить Паспорт болельщика в отделениях Почты России, нужно оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, выбрать способ получения «в отделении Почты России» и адрес отделения, куда будет осуществлена доставка. Отследить бандероль можно на сайте Почты www.pochta.ru/tracking по коду, полученному в СМС и e-mail уведомлении.В почтовом отделении человека попросят предъявить оригинал документа, который был указан при оформлении заявки. Операторы при получателе вскроют бандероль, сверят данные, указанные в Паспорте болельщика, с данными документа, удостоверяющего личность, и в случае отсутствия ошибок выдадут Паспорт болельщика зрителю.Напомним, ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля. Однако недавно появилась информация, что УЕФА может сократить список городов, которые будут принимать матчи европейского первенства, либо и вовсе провести чемпионат в одной стране. То есть в Санкт-Петербурге матчи могут не состояться.