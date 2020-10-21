«Квадра» сообщает о переводе всех своих объектов на зимний режим работы

При этом сами здания к системе теплоснабжения подключают управляющие компании

Курская «Квадра» перевела все свои объекты на зимний режим работы. Заполнение центральной системы теплоснабжения города завершено 19 октября. Работы заняли строго 5 дней, предусмотренных графиками подачи отопления, отмечают в компании.В то же время отмечается, что сами здания к системе теплоснабжения подключают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ЖЭУ.Если же в ваш дом тепло не пришло по графику в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию.Если УК не устранит проблему, горадминистрация рекомендует сообщить об этом на «горячую линию» окружных администраций:- в Центральном округе - 70-22-94, 70-22-86, 70-23-18,- в Сеймском округе - 37-01-01, 37-01-06, 37-17-20,- в Железнодорожном округе – 26-10-54, 26-12-75, 26-09-34,Также можно обратиться в городской комитет ЖКХ (52-15-95, 70-63-65, 52-16-44), единую диспетчерскую службу (51-92-80, 51-92-91, 51-92-89) и областную Госжилинспекцию (74-70-42).