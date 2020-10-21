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«Квадра» сообщает о переводе всех своих объектов на зимний режим работы

При этом сами здания к системе теплоснабжения подключают управляющие компании
«Квадра» сообщает о переводе всех своих объектов на зимний режим работы

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Курская «Квадра» перевела все свои объекты на зимний режим работы. Заполнение центральной системы теплоснабжения города завершено 19 октября. Работы заняли строго 5 дней, предусмотренных графиками подачи отопления, отмечают в компании. 

В то же время отмечается, что сами здания к системе теплоснабжения подключают управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ЖЭУ. 

Если же в ваш дом тепло не пришло по графику в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию. 

Если УК не устранит проблему, горадминистрация рекомендует сообщить об этом на «горячую линию» окружных администраций: 

- в Центральном округе - 70-22-94, 70-22-86, 70-23-18, 

- в Сеймском округе - 37-01-01, 37-01-06, 37-17-20, 

- в Железнодорожном округе – 26-10-54, 26-12-75, 26-09-34, 

Также можно обратиться в городской комитет ЖКХ (52-15-95, 70-63-65, 52-16-44), единую диспетчерскую службу (51-92-80, 51-92-91, 51-92-89) и областную Госжилинспекцию (74-70-42).

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