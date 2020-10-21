Только за октябрь в Курской области прибавилось порядка 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

- отменяются культурно-массовые мероприятия в библиотеках, областных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, а также спортивные соревнования в закрытых помещениях для лиц младше 18 лет,
- социальные объекты переводятся на режим работы максимальной изоляции,
- в режим работы по предварительной записи перейдут все МФЦ,
- чтобы обезопасить старшее поколение, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.
Кроме этого работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а школьные каникулы продлят на неделю - с 26 октября до 8 ноября.
Масочный режим на улице носит рекомендательный характер, но за его соблюдением в общественных местах контроль усилят.