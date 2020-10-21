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Только за октябрь в Курской области прибавилось порядка 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Губернатор ввел некоторые ограничения, в частности, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров

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Только за октябрь, по данным Роспотребнадзора, в Курской области прибавилось порядка 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Также растет заболеваемость пневмониями, заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 30%. В связи с этим местные власти решили вернуть некоторые ограничения. Словом, все, о чем говорили накануне на заседании оперштаба, теперь приведено в действие:

- отменяются культурно-массовые мероприятия в библиотеках, областных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, а также спортивные соревнования в закрытых помещениях для лиц младше 18 лет, 
- социальные объекты переводятся на режим работы максимальной изоляции, 
- в режим работы по предварительной записи перейдут все МФЦ, 
- чтобы обезопасить старшее поколение, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. 

Кроме этого работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а школьные каникулы продлят на неделю - с 26 октября до 8 ноября. 

Масочный режим на улице носит рекомендательный характер, но за его соблюдением в общественных местах контроль усилят.
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