Только за октябрь в Курской области прибавилось порядка 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Губернатор ввел некоторые ограничения, в частности, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров

- отменяются культурно-массовые мероприятия в библиотеках, областных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, а также спортивные соревнования в закрытых помещениях для лиц младше 18 лет,

- социальные объекты переводятся на режим работы максимальной изоляции,

- в режим работы по предварительной записи перейдут все МФЦ,

- чтобы обезопасить старшее поколение, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.





Кроме этого работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а школьные каникулы продлят на неделю - с 26 октября до 8 ноября.





Масочный режим на улице носит рекомендательный характер, но за его соблюдением в общественных местах контроль усилят.

Только за октябрь, по данным Роспотребнадзора, в Курской области прибавилось порядка 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Также растет заболеваемость пневмониями, заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 30%. В связи с этим местные власти решили вернуть некоторые ограничения. Словом, все, о чем говорили накануне на заседании оперштаба, теперь приведено в действие: