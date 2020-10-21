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Лента новостей / В регионе

В Курске откроют дополнительную лабораторию для тестирования на коронавирус и дополнительные койки

200 студентов старших курсов и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ковидных стационарах

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В Курске откроют дополнительную лабораторию для тестирования на коронавирус. Исследования будут проводиться на базе онкоцентра. Об этом на заседании оперштаба сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. 

Предполагается, что мощность площадки составит 500 тестов в сутки. 
 
В больницах также развернут новые места для больных COVID-19 - их планируют организовать в Фатежской, Солнцевской ЦРБ, горбольнице №1 Курска. Сейчас решается кадровый вопрос - многие сотрудники готовы учиться работать с пациентами с коронавирусом, отметил замгубернатора. Кроме того, 200 студентов старших курсов и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ковидных стационарах.

 Сейчас в регионе развернуты 1254 койки для пациентов с COVID-19.
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