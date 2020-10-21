В Курске откроют дополнительную лабораторию для тестирования на коронавирус и дополнительные койки

200 студентов старших курсов и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ковидных стационарах

В Курске откроют дополнительную лабораторию для тестирования на коронавирус. Исследования будут проводиться на базе онкоцентра. Об этом на заседании оперштаба сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.





Предполагается, что мощность площадки составит 500 тестов в сутки.

В больницах также развернут новые места для больных COVID-19 - их планируют организовать в Фатежской, Солнцевской ЦРБ, горбольнице №1 Курска. Сейчас решается кадровый вопрос - многие сотрудники готовы учиться работать с пациентами с коронавирусом, отметил замгубернатора. Кроме того, 200 студентов старших курсов и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ковидных стационарах.





Сейчас в регионе развернуты 1254 койки для пациентов с COVID-19.