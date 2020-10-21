Пилотный проект предлагается реализовать на проспекте Дериглазова

Инициатива включает в себя создание разветвлённой сети велодорожек, велопарковок, точек проката и станций по ремонту и обслуживанию велотранспорта. Пилотный проект предлагается реализовать на проспекте Дериглазова.





Надо сказать, что идея пока не нашла должного отклика у горожан. В качестве аргументов против они приводят тот факт, что «как только у нас появятся велодорожки, то по правилам, велосипедистам нельзя будет двигаться по проезжей части. А велодорожки будут использовать наглые автовладельцы для удобной парковки».

В Курске хотят развивать велоинфраструктуру. Проекты, которые разрабатывают студенты КГУ в студии «Механизм действия», губернатору представили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.