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Курские автомобилисты стали чаще проезжать на красный сигнал светофора

В этом году сотрудники ГИБДД составили порядка 350 таких протоколов
Курские автомобилисты стали чаще проезжать на красный сигнал светофора

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С начала года в Курске сотрудники ГИБДД составили порядка 350 административных материалов на водителей, которые  проезжают на запрещающий сигнал светофора. Несколько курян совершили правонарушение повторно. В прошлом году количество материалов было значительно меньше, отмечают в полиции.

Как пояснили сотрудники правового отделения городского УМВД, за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже 5 тысяч, также за повторный проезд на красный могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев.

Правоохранители призывают курян быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге и не подвергнуть опасности других участников движения.
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