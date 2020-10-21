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Курская скульптура «Свидание» претендует на звание самого необычного памятника России

Виртуальные 3D-модели скульптур соберут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России»
Курская скульптура «Свидание» претендует на звание самого необычного памятника России

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Сервис путешествий Tutu.ru запустил всероссийское голосование по определению самых необычных памятников и скульптур России – «скульпТУТУру». Вместе с пользователями сервиса эксперты отобрали сотню скульптур из всех регионов России (это первый этап голосования). На сайте Tutu.ru, у каждой скульптуры есть своя 3D-модель и ее можно прокрутить и рассмотреть со всех сторон.

Среди претендентов Тамбовский волк в Тамбове, Эрнест Хэмингуэй в Рязанской области и Грибы с Глазами в Рязани. Есть и курская скульптура «Свидание», что на площади Перекальского.

На втором этапе выбранную сотню скульптур разбили на 10 групп по 10 претендентов. Третий этап - финальный. В решающем голосовании примут участие 10 скульптур, победивших на втором этапе. 

Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, вручат памятный кубок, а для каждого из участников создадут виртуальные 3D-модели, которые соберут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Кстати, из их фрагментов и будет собран кубок. 

Голосование продлится до 9 вечера 26 октября.
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