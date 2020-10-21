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Курская «Квадра» увеличила сроки передачи показаний счетчиков до пяти дней

Теперь передавать показания можно будет с 21 по 25 число каждого месяца
Курская «Квадра» увеличила сроки передачи показаний счетчиков до пяти дней

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«Квадра» по просьбам курян увеличила сроки передачи показаний счетчиков. Горожане сообщали, что не успевают перестроиться и передать данные счетчиков за три дня. Теперь передавать показания можно будет в течение пяти дней - с 21 по 25 число каждого месяца.

Так как квитанции формируются к концу отчетного месяца, получалось, что показания общедомовых и квартирных счетчиков за один и тот же период учитывались в платежках за разные месяцы. Если же показания общедомовых и квартирных счетчиков передаются параллельно, реальные объемы потребления видны сразу. Благодаря этому жилищные организации могут эффективнее планировать свой бюджет, а расчеты с жильцами станут более прозрачными, отмечают в компании. 

Как и прежде, передать показания можно несколькими способами:

- в «Личном кабинете» на сайте компании lkk.quadra.ru или его мобильной версии «Квадра-Личный кабинет»;

- голосовым сообщением на номера телефонов: 8-906-692-6392, 8(4712)36-03-92;

- СМС-сообщением на номер 8-960-676-4155 (показания передаются в формате «Номер лицевого счета * Суммарные показания индивидуальных приборов учета»);

- по электронной почте pokazaniagvs@kursk.quadra.ru

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