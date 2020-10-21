В этом году в Курской области отловили и стерилизовали почти тысячу бездомных собак
В регионе работают три частных приюта
Работа по стерилизации бездомных животных проводится совместно с зоозащитниками. В регионе работают три частных приюта: на 130 животных - в селе Лобазовка Октябрьского района, находящийся в оперативном управлении благотворительного Фонда помощи животным «Право Жить», на 90 животных - в деревне Чаплыгино Курского района, находящийся в оперативном управлении «Спецавтобазы по уборке Курска» и на 100 животных - в деревне Новые Дворы Фатежского района, находящийся в оперативном управлении ООО «Милена».
Отловом бездомных четвероногих занимаются также два индивидуальных предпринимателя и организации «Добрый город» и «Экосервис».
ФОТО - КРОЗО «ПРАВО ЖИТЬ»