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В этом году в Курской области отловили и стерилизовали почти тысячу бездомных собак

В регионе работают три частных приюта
В этом году в Курской области отловили и стерилизовали почти тысячу бездомных собак

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В этом году в Курской области отловили, стерилизовали, привили и вернули в среду обитания более 900 бездомных собак. Ежегодно сумма, выделяемая из регионального бюджета на эти цели, увеличивается: если в 2017 году это было 3,3 млн рублей, то в этом году - уже более 19 млн. За три квартала этого года подрядчики исполнили контракты почти на 12 млн. До конца года будет освоена оставшаяся часть средств.

Работа по стерилизации бездомных животных проводится совместно с зоозащитниками. В регионе работают три частных приюта: на 130 животных - в селе Лобазовка Октябрьского района, находящийся в оперативном управлении благотворительного Фонда помощи животным «Право Жить», на 90 животных - в деревне Чаплыгино Курского района, находящийся в оперативном управлении «Спецавтобазы по уборке Курска» и на 100 животных - в деревне Новые Дворы Фатежского района, находящийся в оперативном управлении ООО «Милена».

Отловом бездомных четвероногих занимаются также два индивидуальных предпринимателя и организации «Добрый город» и «Экосервис».



ФОТО - КРОЗО «ПРАВО ЖИТЬ»

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