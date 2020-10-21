В этом году в Курской области отловили и стерилизовали почти тысячу бездомных собак

В регионе работают три частных приюта

В этом году в Курской области отловили, стерилизовали, привили и вернули в среду обитания более 900 бездомных собак. Ежегодно сумма, выделяемая из регионального бюджета на эти цели, увеличивается: если в 2017 году это было 3,3 млн рублей, то в этом году - уже более 19 млн. За три квартала этого года подрядчики исполнили контракты почти на 12 млн. До конца года будет освоена оставшаяся часть средств.Работа по стерилизации бездомных животных проводится совместно с зоозащитниками. В регионе работают три частных приюта: на 130 животных - в селе Лобазовка Октябрьского района, находящийся в оперативном управлении благотворительного Фонда помощи животным «Право Жить», на 90 животных - в деревне Чаплыгино Курского района, находящийся в оперативном управлении «Спецавтобазы по уборке Курска» и на 100 животных - в деревне Новые Дворы Фатежского района, находящийся в оперативном управлении ООО «Милена».Отловом бездомных четвероногих занимаются также два индивидуальных предпринимателя и организации «Добрый город» и «Экосервис».