Двух курян, укравших с найденной карты 4 тысячи, оштрафовали на 20 тысяч

В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. С другом они расплачивались картой в магазинах

Кировский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Курска, которые признаны виновными в хищении денежных средств с чужого банковского счета.В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. Мужчина и его знакомый решили пользоваться этой картой для оплаты покупок в магазинах. Они совершали покупки в разных магазинах, расплачиваясь денежными средствами, которые находились на банковском счете. Таким способом им удалось похитить 4 тысячи рублей.Суд оштрафовал похитителей: одного на 15, другого на 20 тысяч рублей.