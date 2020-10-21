Двух курян, укравших с найденной карты 4 тысячи, оштрафовали на 20 тысяч
В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. С другом они расплачивались картой в магазинах
В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. Мужчина и его знакомый решили пользоваться этой картой для оплаты покупок в магазинах. Они совершали покупки в разных магазинах, расплачиваясь денежными средствами, которые находились на банковском счете. Таким способом им удалось похитить 4 тысячи рублей.
Суд оштрафовал похитителей: одного на 15, другого на 20 тысяч рублей.