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Двух курян, укравших с найденной карты 4 тысячи, оштрафовали на 20 тысяч

В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. С другом они расплачивались картой в магазинах
Двух курян, укравших с найденной карты 4 тысячи, оштрафовали на 20 тысяч

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Кировский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Курска, которые признаны виновными в хищении денежных средств с чужого банковского счета.

В марте один из них нашел в торговом центре утерянную банковскую карту. Мужчина и его знакомый решили пользоваться этой картой для оплаты покупок в магазинах. Они совершали покупки в разных магазинах, расплачиваясь денежными средствами, которые находились на банковском счете. Таким способом им удалось похитить 4 тысячи рублей.

Суд оштрафовал похитителей: одного на 15, другого на 20 тысяч рублей.
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