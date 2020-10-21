ТАКТ».После крупного скандала вокруг госпиталя для ветеранов войн и ухода главного врача со своей должности, медучреждение продолжает принимать пациентов с коронавирусом, сообщает телеканал «
Сейчас здесь развернуто 60 коек, 30 из них обеспечены кислородом. По словам главного врача, госпиталь имеет двухнедельный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Почти 50 человек, у которых подтвердили COVID-19, проходят лечение здесь. Среди них пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, и больные, которые уже идут на поправку. Для их размещения отведены три этажа. Еще 24 человека ждут результаты анализов.
Роман Плотников, главврач госпиталя для ветеранов войн:
«Согласно маршрутизации, утвержденному Комитетом здравоохранения, к нам поступают пациенты средней тяжести и пациенты, которые будут и уже переводятся из других ковидных госпиталей на долечивание с положительной явной динамикой, имеющие один отрицательный анализ. В процессе мы их долечиваем, подтверждаем второй отрицательный анализ, и уже в удовлетворительном состоянии планируем выписывать».
Госпиталь принимает пациентов с коронавирусом с 10 октября. Решение о перепрофилировании медучреждения под ковидный стационар было принято еще в мае. Тогда начались подготовка к приему больных.
Олег Девянин, главный внештатный инфекционист Курской области:
«В госпитале были подготовлены условия. Проведено шлюзование. Разделение грязных и чистых зон, потоков. И в общем-то, подготовлены были оперативно. Оснащен госпиталь необходимыми средствами индивидуально защиты, обеспечением кислорода, медикаментами».
Учреждение не испытывает недостатка и в медицинских работниках. Больше половины врачей, которые лечили больных весной, опять вернулись к работе в условиях ковидного стационара. Кроме того, поступает много заявок от врачей, желающих работать на базе госпиталя, в том числе из других регионов.
Госпиталь для ветеранов войн в Курске продолжает свою работу
Сейчас здесь развернуто 60 коек, 30 из них обеспечены кислородом