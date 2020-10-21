В Курске продолжают срезать незаконные провода

Сегодня порядок навели на улице 2-я Новоселовка, на очереди – улица Мирная и проспект Ленинского Комсомола

В Курске продолжают срезать незаконно установленные провода. Сегодня порядок навели на улице 2-я Новоселовка в Железнодорожном округе.Как пояснил начальник отдела аренды и приватизации городского комитета по управлению муниципальным имуществом Евгений Зайцев, эта рабочая ситуация является уже не первой. Ранее около 3 километров незаконных линий убрали с опор на улицах Школьной и Ямской, на очереди – улица Мирная и проспект Ленинского Комсомола.Подчеркивается, что комитет ведет инвентаризацию, в процессе которой все собственники обязаны заключить договор с городом. В противном случае провода будут срезаны.