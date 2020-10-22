В администрации Курской области снова перестали принимать граждан

Для обращений у курян остались дистанционные каналы

В администрации Курской области с этого дня вновь приостановили личный прием граждан. Руководителям органов исполнительной власти и подведомственным им учреждениям, администрациям муниципальных образований необходимо принять аналогичные меры.Для обращений в Дом Советов у курян остались лишь дистанционные каналы:- по почте на адрес: 305002, Курская область, Курск, Красная площадь, д. 1;- через раздел онлайн-сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации Курской области (adm.rkursk.ru) или напрямую по адресу https://og.rkursk.ru/;- устно по телефонам: 70-11-71 (устное консультирование), 70-11-59 (информирование по рассмотрению письменных обращений). Звонки принимаются с 10 утра до 5 вечера;- для экстренных сообщений действует круглосуточный телефон 70-21-21.