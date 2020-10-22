В администрации Курской области снова перестали принимать граждан
Для обращений у курян остались дистанционные каналы
Для обращений в Дом Советов у курян остались лишь дистанционные каналы:
- по почте на адрес: 305002, Курская область, Курск, Красная площадь, д. 1;
- через раздел онлайн-сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации Курской области (adm.rkursk.ru) или напрямую по адресу https://og.rkursk.ru/;
- устно по телефонам: 70-11-71 (устное консультирование), 70-11-59 (информирование по рассмотрению письменных обращений). Звонки принимаются с 10 утра до 5 вечера;
- для экстренных сообщений действует круглосуточный телефон 70-21-21.