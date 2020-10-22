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Курская облдума отклонила предложение замгубернатора о запрете продажи алкоголя после 8 вечера

Депутаты посчитали предложение несвоевременным и не до конца проработанным

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Курская областная Дума отклонила инициативу заместителя губернатора Андрея Белостоцкого о запрете продажи алкогольной продукции после 8 вечера. Этот законопроект даже не дошел до думского заседания - его не поддержали на заседании профильного комитета.

Депутаты посчитали предложение несвоевременным и не до конца проработанным. Инициатива не сопровождалась финансовым обоснованием. А поскольку ограничение времени продажи предполагает снижение доходов в областной бюджет, необходимо также заключение губернатора, пояснили в комитете по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике. К тому же в Курской области уже действуют ограничения на продажу алкоголя, а чтобы вводить новые, надо заручиться общественной поддержкой. Ее то и не нашлось. По инициативе депутатов в соцсети провели опрос - против запрета продажи спиртного после 20:00 выступили более 50% курян.
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