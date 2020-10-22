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В центре Курска молодая автомобилистка насмерть сбила женщину

Личность погибшей пока установить не удалось
В центре Курска молодая автомобилистка насмерть сбила женщину

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Вечером 21 октября возле ЗАГСа на улице Радищева насмерть сбили женщину. Ее личность пока установить не удалось.  

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в половину одиннадцатого. 19-летняя девушка за рулем автомобиля "Volkswagen Polo" ехала со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Садовая. В пути следования, она допустила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения машины. От полученных травм курянка скончалась на месте. После наезда на пешехода авто врезалось в стену ЗАГСа.

Отмечается, что водитель была трезвой. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.




ФОТО - АВТОКАДР_46
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