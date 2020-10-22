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В Курской области ищут двух водителей, скрывшихся с мест ДТП

Оба они сбили пешеходов
В Курской области ищут двух водителей, скрывшихся с мест ДТП

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В Курской области ищут двух водителей, скрывшихся с мест ДТП. Оба они сбили пешеходов. 

Одна авария произошла 21 октября примерно в 5 часов вечера в Железногорске. рядом с домом №2/3 на улице Сентюрева автомобиль «Шевроле Лачетти» задавил 26-летнюю горожанку. Девушку госпитализировали с травмами. Водитель с места ДТП скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» 8 (47148) 2-64-55.

Еще одна похожая авария случилась в тот же день в Обояни примерно примерно в 21:40. 

На улице Ленина, около дома №10 «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Урицкого совершил наезд на двигавшегося по левому краю проезжей части попутном направлении 25-летнего парня. Пешеход в результате получил травмы. Водитель скрылся. 

Все, кому что-либо известно о случившемся, могут сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Обоянскому району: 8 (47141) 2-19-95.

Также очевидцы могут сообщить информацию об этих происшествиях по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02. 

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