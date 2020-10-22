Оба они сбили пешеходов

В Курской области ищут двух водителей, скрывшихся с мест ДТП. Оба они сбили пешеходов.Одна авария произошла 21 октября примерно в 5 часов вечера в Железногорске. рядом с домом №2/3 на улице Сентюрева автомобиль «Шевроле Лачетти» задавил 26-летнюю горожанку. Девушку госпитализировали с травмами. Водитель с места ДТП скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» 8 (47148) 2-64-55.Еще одна похожая авария случилась в тот же день в Обояни примерно примерно в 21:40.На улице Ленина, около дома №10 «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Урицкого совершил наезд на двигавшегося по левому краю проезжей части попутном направлении 25-летнего парня. Пешеход в результате получил травмы. Водитель скрылся.Все, кому что-либо известно о случившемся, могут сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Обоянскому району: 8 (47141) 2-19-95.Также очевидцы могут сообщить информацию об этих происшествиях по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02.