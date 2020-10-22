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Лента новостей / В регионе

Губернатор объяснил рост налога на имущество в Курской области

Это произошло из-за новой методики, когда этот налог стал рассчитываться по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной
Губернатор объяснил рост налога на имущество в Курской области

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Роман Старовойт в видеоролике на своей странице в соцсети рассказал, почему налог на имущество в Курской области вырос в 4-10 раз.

Еще в 2015 году практически все регионы перешли на новую методику, когда этот налог стал рассчитываться по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, объясняет губернатор. В Курской области это сделали только в 2018 году, когда был сформирован перечень нежилых помещений. Именно поэтому только сейчас предприниматели получили налоговые уведомления по уплате этого налога за 2019 год, где увидели цифры существенно выше по сравнению с прошлыми годами, — пояснил глава региона.

Роман Старовойт уверен - в период коронакризиса, когда бизнесу и так тяжело, государство должно оказывать поддержку предпринимателям, а не усугублять их тяжелое положение. 

Губернатор поблагодарил депутатов Горсобрания за поддержку его инициативы и предоставленную предпринимателям 75-процентную льготу по уплате имущественного налога сейчас. 

При этом глава региона отметил, что работа по приведению в соответствие с федеральными требованиями законодательства в части уплаты в Курской области продолжится. И, возможно, в следующем году налоговые ставки где-то вырастут, а где-то наоборот снизятся. В связи с этим губернатор поручил чиновникам рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество. 

Вопросы куряне могут задать по телефонам "горячей линии": +7 (4712) 44-65-07 и +7 (908) 128-04-22. 
также туда можно обратиться, если есть неточность в оценке кадастровой стоимости недвижимости.
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