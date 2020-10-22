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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» вернулось из подмосковного Ногинска с крупной победой

Со счетом 104:73 в матче Премьер-лиги повержен «Спартак»
Курское «Динамо» вернулось из подмосковного Ногинска с крупной победой

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Курское «Динамо» вернулось из подмосковного Ногинска с крупной победой. Со счетом 104:73 в матче Премьер-лиги повержены баскетболистки местного «Спартака».

Лучшими в составе победительниц стали центровая Стефани Мавунга, которая принесла команде 20 очков, разыгрывающий защитник Арике Огунбовале, которая заработала 16 очков, и легкий форвард Раиса Мусина, на счету которой дабл-дабл - 11 очков и 14 подборов.

Курянки набрали 8 очков в 4 играх и лидируют в турнирной таблице.

Следующий матч регулярки команда Элен Шакировой проведет 22 ноября с клубом «Ника». 

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