Ему было 72 года

Ушел из жизни заместитель председателя Курской областной Думы Владимир Иванов. Ему было 72 года.Владимир Иванов родился в Кишиневе, учился в Киеве. Работал в кишинёвском аэропорту, потом переехал в другой конец страны - сначала в Салехард, а затем в Надым Тюменской области.В Курск Владимир Борисович переехал 48 лет назад, возглавив Рыльское авиационно-техническое училище.В разное время занимал различные руководящие должности, был главой администрации Курска, заместителем губернатора. Потом были руководящие посты в коммерческих компаниях.В 2006 году Владимир Иванов впервые стал депутатом Курской облдумы. Здесь он работал в комитете по развитию предпринимательства и инновационной политике. С 2012 по 2019 год руководил региональным отделением партии «Единая Россия».