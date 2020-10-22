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Ушел из жизни заместитель председателя Курской областной Думы Владимир Иванов

Ему было 72 года
Ушел из жизни заместитель председателя Курской областной Думы Владимир Иванов

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Ушел из жизни заместитель председателя Курской областной Думы Владимир Иванов. Ему было 72 года. 

Владимир Иванов родился в Кишиневе, учился в Киеве. Работал в кишинёвском аэропорту, потом переехал в другой конец страны - сначала в Салехард, а затем в Надым Тюменской области. 

В Курск Владимир Борисович переехал 48 лет назад, возглавив Рыльское авиационно-техническое училище. 
В разное время занимал различные руководящие должности, был главой администрации Курска, заместителем губернатора. Потом были руководящие посты в коммерческих компаниях. 

В 2006 году Владимир Иванов впервые стал депутатом Курской облдумы. Здесь он работал в комитете по развитию предпринимательства и инновационной политике. С 2012 по 2019 год руководил региональным отделением партии «Единая Россия». 
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