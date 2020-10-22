  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Кислород в курские больницы привезут из Липецкой области

Об этом сообщил замглавы липецкой администрации. В свою очередь в администрации Курской области говорят, что в местных медучреждениях проблем с обеспечением кислородом нет
Кислород в курские больницы привезут из Липецкой области

Читайте также

Из-за частичного выхода из строя оборудования на предприятии-поставщике ряд курских больниц столкнулись с угрозой поставки жизненно необходимого в условиях коронавирусной пандемии кислорода. Об этом сообщил замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. Как написал он в своем инстаграм-аккаунте, руководство Курской области обратилось к ним за экстренной помощью. По словам липецкого чиновника, уже завтра компания "Айсберг" повезет первые 10 тонн кислорода в три курские больницы. 

В то же время в администрации Курской области говорят, что в курских медучреждениях нет проблем с обеспечением кислородом, пишет ИА "Секунда". Поставка осуществляется по мере необходимости.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают курянам потепление до +17ºС

Курянин перечислил лжепутане 165 тысяч рублей

Сотрудники МЧС проверяют дома людей «групп риска»

В курских ковидных стационарах в ручном режиме устанавливают дополнительные койки

У курян осталась неделя, чтобы обратиться за льготой по налогу на имущество

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске