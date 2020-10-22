Кислород в курские больницы привезут из Липецкой области

Об этом сообщил замглавы липецкой администрации. В свою очередь в администрации Курской области говорят, что в местных медучреждениях проблем с обеспечением кислородом нет

Из-за частичного выхода из строя оборудования на предприятии-поставщике ряд курских больниц столкнулись с угрозой поставки жизненно необходимого в условиях коронавирусной пандемии кислорода. Об этом сообщил замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. Как написал он в своем инстаграм-аккаунте, руководство Курской области обратилось к ним за экстренной помощью. По словам липецкого чиновника, уже завтра компания "Айсберг" повезет первые 10 тонн кислорода в три курские больницы.В то же время в администрации Курской области говорят, что в курских медучреждениях нет проблем с обеспечением кислородом, пишет ИА "Секунда". Поставка осуществляется по мере необходимости.