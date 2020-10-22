Курских автомобилистов штрафуют за парковку возле «Куряночки»
Недавно там установили дорожные знаки «Пешеходная зона». Сегодня штрафы выписали пяти автовладельцам
Напомним, недавно там установили дорожные знаки «Пешеходная зона». При этом проезд во двор дома №1 по улице Павлуновского и к дому №2 по улице Чехова организован со стороны этих улиц. За въезд на пешеходную зону предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей.
Участие в сегодняшнем рейде, помимо инспекторов ГИБДД, принял глава администрации Центрального округа Олег Лемтюгов. Как сообщил чиновник, подобные рейды проводят еженедельно в разных точках города. Всего с начала года в Центральном округе составили более 400 протоколов за нарушение правил парковки.
Олег Лемтюгов также отметил, что совместно с предпринимателями планируется восстановить разрушенную плитку возле магазина и обустроить автопарковку, передает газета «Городские известия».