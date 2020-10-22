Курских автомобилистов штрафуют за парковку возле «Куряночки»

Недавно там установили дорожные знаки «Пешеходная зона». Сегодня штрафы выписали пяти автовладельцам

Возле магазина «Куряночка» проходят рейды - ловят нарушителей парковки. Сегодня штрафы выписали пяти автовладельцам.Напомним, недавно там установили дорожные знаки «Пешеходная зона». При этом проезд во двор дома №1 по улице Павлуновского и к дому №2 по улице Чехова организован со стороны этих улиц. За въезд на пешеходную зону предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей.Участие в сегодняшнем рейде, помимо инспекторов ГИБДД, принял глава администрации Центрального округа Олег Лемтюгов. Как сообщил чиновник, подобные рейды проводят еженедельно в разных точках города. Всего с начала года в Центральном округе составили более 400 протоколов за нарушение правил парковки.Олег Лемтюгов также отметил, что совместно с предпринимателями планируется восстановить разрушенную плитку возле магазина и обустроить автопарковку, передает газета «Городские известия».