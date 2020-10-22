В Курской области 26-летняя продавец украла из сейфа 70 тысяч, чтобы поехать в гости

Своих денег на оплату поездки девушке не хватило, тогда она решила взять их на работе

В одном из магазинов Железногорска произошла кража - из сейфа похитили более 70 тысяч рублей. Пропажу обнаружили директор орговой точки, когда утром пришла на работу. Злоумышленник, вероятно, знал код к сейфу, так как металлический ящик был не взломан.Полицеские установили, что наличные похитила работница магазина. После окончания смены, 26-летняя продавец-кассир, употребив спиртное, решила поехать в гости к своим знакомым в другой регион. Своих денег на оплату поездки ей не хватило. Тогда горожанка вернулась на работу и забрала деньги из сейфа. Ранее она запомнила код к ящику, когда случайно зашла в кабинет к руководству.Большую часть суммы к моменту задержания продавец успела потратить, чуть больше 12 тысяч рублей у нее изъяли. Возбуждено уголовное дело.