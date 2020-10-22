В Курске оштрафовали трех пассажиров, категорически отказавшихся надеть маску

Также курян, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса

В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сегодня оштрафовали трех пассажиров, категорически отказавшихся надеть маску. Отмечается, что водители нарушений масочного режима не допускали. В ходе сегодняшнего мониторинга, в котором приняли участие специалисты городского департамента транспорта и полицейские, проверено порядка 190 единиц подвижного состава.Как поясняют в администрации, основная задача таких рейдов — предупреждение. Часто достаточно напоминания, чтобы большинство пассажиров надели маски. Но иногда к приходится принимать меры административного воздействия. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от тысячи рублей. Также пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса для составления протокола.