В Курске оштрафовали трех пассажиров, категорически отказавшихся надеть маску
Также курян, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса
Как поясняют в администрации, основная задача таких рейдов — предупреждение. Часто достаточно напоминания, чтобы большинство пассажиров надели маски. Но иногда к приходится принимать меры административного воздействия. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от тысячи рублей. Также пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса для составления протокола.