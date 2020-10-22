У курян осталась неделя, чтобы обратиться за льготой по налогу на имущество

Сделать это нужно до 1 ноября. В Курской области открыли "горячую линию" по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости





В связи с многочисленными обращениями юридических и физических лиц Центр государственной кадастровой оценки Курской области организовал работу "горячей линии" по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (кроме земельных участков).Вопросы можно задать по телефонам: 8 (4712) 44-65-07 и 8-908-128-04-22. Звонки будут приниматься по будням: с 9 утра до 6 вечера с понедельника по четверг и с 9 до 16:45 в пятницу (перерыв с 13 до 13:45).В мэрии отмечают, что льгота в размере 75% на уплату имущественного налога по объектам, расположенным на территории Курска, носит заявительный характер. Обратиться в налоговые органы с просьбой предоставить такую льготу необходимо до 1 ноября.Собственник коммерческой недвижимости должен заполнить заявление по установленной форме, обратившись в налоговую инспекцию лично, через МФЦ, направив его по почте или через Личный кабинет. Заявление рассматривается в течение 30-ти дней с момента обращения, при наличии оснований сделают перерасчет. Срок уплаты при этом переносится на декабрь следующего года."Таким образом, у предпринимателей будет в запасе год, чтобы заплатить налог на имущество", — пояснила начальник отдела налогообложения имущества регионального управления ФНС Юлия Кривсун.