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В курских ковидных стационарах в ручном режиме устанавливают дополнительные койки

В течение месяца коечный фонд увеличится до двух тысяч мест
В курских ковидных стационарах в ручном режиме устанавливают дополнительные койки

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В курских ковидных стационарах в ручном режиме устанавливают дополнительные койки. Так, 15 мест ночью пришлось экстренно развернуть в инфекционной больнице имени Семашко, еще 20 коек установили в БСМП. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий в эфире программы «Власть. Открытая политика» на телеканале «Сейм». Он отметил, что особенно много звонков в «скорую» поступает по ночам, врачи стараются забирать всех пациентов, которые нуждаются в госпитализации, но инфекция развивается очень быстро.  

Сегодня, по словам Андрея Белостоцкого, пациентов с коронавирусом должен снова начать принмать городской роддом, там будут дополнительные 150 коек.

Всего в Курской области для ковидных пациентов будет работать 1503 койки, сообщил Белостоцкий, а в течение месяца коечный фонд увеличится до двух тысяч мест.

Дополнительные койки открывают и в районных больницах. Меж тем сообщается, что Железногорская больница, в которой под прием больных оборудовано 60 коек, приняла уже 85 пациентов, пишет «Эхо недели». По данным издания, пациенты лежат в перевязочных, ординаторских и столовой. Более, чем у трети их них 50-процентное и более поражение легких.

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