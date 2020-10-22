Сотрудники МЧС проверяют дома людей «групп риска»

ТАКТ". Цель посещений одна - проверка жилищ на предмет пожарной безопасности. В рамках профилактических рейдов особое внимание пожарных обращено к домовладениям многодетных семей, одиноких пожилых людей. Приходится посещать и проблемные дворы, чьи хозяева явно злоупотребляют спиртными напитками и в воросах безопасности откровенно безответственны. В их дома устанавливают пожарные датчики, рассказывают о правилах безопасности, снабжают специальными памятками.В Курской области, с началом отопительного сезона, сотрудники МЧС стали регулярными гостями в домах курян, относящихся к так называемым "группам риска", сообщает телеканал "
Состояние печей, газовых котлов и электропроводки на этой неделе проверили в частных домах Курского района. Специалисты отмечают, что с наступлением холодов риск возникновения пожаров увеличивается. В центре внимания были дома с печным отоплением. Часто из-за неправильного обращения с систему вспыхивает огонь, гибнут люди.
Роман Мамонтов, Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курскому району Главного управления: Сегодня мы обошли некоторые дома с печным отоплением. В основном, могу сказать, что более-менее готовы к отопительному сезону. Печи находятся в удовлетворительном состоянии, побелены. Были незначительные замечания, которые, в целом, не влияют на состояние пожарной безопасности.
С наступлением отопительного сезона специалисты особо внимательны к семьям , в которых есть маленькие дети. Напоминают, что шалость с огнём – частая причина пожаров. В такие дома устанавливают специальные датчики, которые подают сигнал при обнаружении возгорания или задымлении. Такие же устройства подключают и в домовладениях лиц, злоупотребляющих алкоголем. Специалистам по профилактике чрезвычайных ситуаций в этом помогают старшие по улицам, неравнодушные соседи.
Николай Барыбин, старший населённого пункта д. Рышково: Когда начинается отопительный сезон и люди топят то ли дровами, то ли обогреватели электрические самодельные стоят. То есть нарушают все меры безопасности. Некоторые употребляют спиртные напитки, нарушают, курят в постели. Поэтому тоже с этим мы проходим, проводим постоянные рейды. Вот я говорю, слава Богу, в нашем сельском совете нет таких случаев, чтобы были какие-то серьёзные последствия, это благодаря нашей совместной работе.
Всего в регионе насчитываются более 22 тысяч людей «группы риска». Важной задачей на предстоящий период холодов специалисты считают максимальное обеспечение их безопасности. С каждым домом приходиться работать индивидуально.
Евгений Степанов, специалиста по делам ГО и ЧС Рышковского сельского совета Курского района: Оказываем адресную помощь в ремонте проводки, где-то окашиваем, где-то привозим дров, у кого не хватает на зиму топить.
Специалисты ещё раз напоминают курянам о важности соблюдения правил пожарной безопасности и последствиях неосторожного обращения с огнём.
Сотрудники МЧС проверяют дома людей «групп риска»
В рамках профилактических рейдов особое внимание пожарных обращено к домовладениям многодетных семей, одиноких пожилых людей