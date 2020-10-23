Курян на следующей неделе снова оставят без света
Не будет отключений только в Центральном округе
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 26 по 30 октября с 9-00 до 17-00:
1-4-й Вольные переулки;
1-2й Кленовые переулки,
3-4й Каштановые переулки;
Ул. Просторная, ул. Вольная,
С 26 по 30 октября 2020 г. с 9-30 до 15-00:
1-й Цветочный переулок,
ул.2-я Цветочная,
3-й Заповедный переулок
С 26 по 30 октября с 13-30 до 16-30:
1-й Парковые переулки д. 1-11, 2-12,
2-й Парковые переулки д. 1-11, 2-6.
Ул. Краснополянская д. 2-12, 19-21,
Телефон для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 26 по 30 октября с 9-00 до 16-30:
Ул. Клубная д.15-25
Ул. 2-я Агрегатная д. 30-48, 37-41
1-й Агрегатный переулок д. 11-17
29 октября с 13-30 до 16-00:
1-й Раздельный переулок д. 1-17, 14-24
Ул. Нижняя Раздельная д. 1-47, 2-24
Кривецкий переулок д. 1-13, 2-8
Телефон для справок: 26-32-10
В Центральном округе отключений не запланировано.