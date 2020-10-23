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Лента новостей / В регионе

Курян на следующей неделе снова оставят без света

Не будет отключений только в Центральном округе

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В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам Курска:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 26 по 30 октября с 9-00 до 17-00: 

1-4-й Вольные переулки; 
1-2й Кленовые переулки, 
3-4й Каштановые переулки; 
Ул. Просторная, ул. Вольная, 

С 26 по 30 октября 2020 г. с 9-30 до 15-00:

1-й Цветочный переулок, 
ул.2-я Цветочная, 
3-й Заповедный переулок

С 26 по 30 октября с 13-30 до 16-30: 

1-й Парковые переулки д. 1-11, 2-12,
2-й Парковые переулки д. 1-11, 2-6.
Ул. Краснополянская д. 2-12, 19-21,

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 26 по 30 октября с 9-00 до 16-30: 

Ул. Клубная д.15-25
Ул. 2-я Агрегатная д. 30-48, 37-41
1-й Агрегатный переулок д. 11-17

29 октября с 13-30 до 16-00: 

1-й Раздельный переулок д. 1-17, 14-24
Ул. Нижняя Раздельная д. 1-47, 2-24
Кривецкий переулок д. 1-13, 2-8

Телефон для справок: 26-32-10


В Центральном округе отключений не запланировано.

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