В дефиците оказались антибиотики и противовирусные препараты. Также наши слушатели сообщали, что у них возникли сложности с покупкой жаропонижающих и витамина D

Замгубернатора заверил, что в течение трех-четырех дней в курских аптеках появятся «ковидные» лекарства. По словам Андрея Белостоцкого, все основные сети Курской области обещали докупить необходимые медикаменты. Ранее куряне стали жаловаться на то, что в аптеках невозможно найти лекарства, которые выписывают врачи для лечения коронавируса. В дефиците оказались антибиотики и противовирусные препараты. Также наши слушатели сообщали, что у них возникли сложности с покупкой жаропонижающих и витамина D.Власти не стали отрицать проблему. Андрей Белостоцкий пояснил, что причина сложившейся ситуации в том, что такого количества и объема медикаментов нет в стране."Но мы не сидим сложа руки. Проводили ВКС с аптечной сетью, передали им препараты, которые входят в рекомендации Минздрава для лечения пациентов на дому", - отметил чиновник в эфире программы «Власть. Открытая политика».Также есть сложности с поступлением медикаментов и в больницах, однако сегодня в стационары должны поступить все необходимые для лечения пациентов препараты.Что касается запасов средств индивидуальной защиты, в Курской области, по словам Белостоцкого, он рассчитан на полтора месяца. Кроме этого губернатор распорядился выделить из регионального бюджета дополнительные средства на формирование запаса СИЗ на первый квартал следующего года.