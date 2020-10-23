  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Замгубернатора заверил, что в течение трех-четырех дней в курских аптеках появятся «ковидные» лекарства

В дефиците оказались антибиотики и противовирусные препараты. Также наши слушатели сообщали, что у них возникли сложности с покупкой жаропонижающих и витамина D
Замгубернатора заверил, что в течение трех-четырех дней в курских аптеках появятся «ковидные» лекарства

Читайте также

Замгубернатора заверил, что в течение трех-четырех дней в курских аптеках появятся «ковидные» лекарства. По словам Андрея Белостоцкого, все основные сети Курской области обещали докупить необходимые медикаменты. Ранее куряне стали жаловаться на то, что в аптеках невозможно найти лекарства, которые выписывают врачи для лечения коронавируса. В дефиците оказались антибиотики и противовирусные препараты. Также наши слушатели сообщали, что у них возникли сложности с покупкой жаропонижающих и витамина D.

Власти не стали отрицать проблему. Андрей Белостоцкий пояснил, что причина сложившейся ситуации в том, что такого количества и объема медикаментов нет в стране. 

"Но мы не сидим сложа руки. Проводили ВКС с аптечной сетью, передали им препараты, которые входят в рекомендации Минздрава для лечения пациентов на дому", - отметил чиновник в эфире программы «Власть. Открытая политика».

Также есть сложности с поступлением медикаментов и в больницах, однако сегодня в стационары должны поступить все необходимые для лечения пациентов препараты. 

Что касается запасов средств индивидуальной защиты, в Курской области, по словам Белостоцкого, он рассчитан на полтора месяца. Кроме этого губернатор распорядился выделить из регионального бюджета дополнительные средства на формирование запаса СИЗ на первый квартал следующего года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

На осенней ярмарке в Курске будет действовать масочный режим и социальная дистанция

У курянина за пьяную езду арестовали автомобиль

В Курской области пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске