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Инвестор предлагает создать в Курске центр паллиативной медпомощи

Он будет рассчитан на 70 койко-мест, в том числе детских

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Инвестор предлагает создание центра паллиативной медпомощи на 70 койко-мест, в том числе детских. Проект может быть реализован с использованием механизма государственно-частного партнерства и концессии. Он предусматривает организацию необходимой инфраструктуры, обучение персонала и подготовку методик для системы долговременного ухода. Реализацию инвестиционных проектов обсудили на совещании в Доме Советов. Их сопровождает Корпорация развития Курской области.  

Проблема паллиатива пациентов остро стоит во всех регионах. Наша страна испытывает большой дефицит необходимого объема оказания помощи в этом направлении.
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