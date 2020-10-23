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Лента новостей / В регионе

Курские рынки хотят преобразовать в гастрономические центры и креативные пространства

Торговые зоны там тоже останутся

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Курские рынки хотят преобразовать в гастрономические центры и креативные пространства. Торговые зоны там тоже останутся. Об этом говорили совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов. Губернатору представили инициативы, возможные к реализации в регионе. Их сопровождает Корпорация развития Курской области. 

Одна из инициатив касается реорганизации в Курске рыночных площадей и прилегающих к ним территорий. Роман Старовойт поручил проработать предложения, в том числе учесть опыт аналогичных проектов в других городах.
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