«Сотрудники службы безопасности банка» заставили курянку взять кредит на 400 тысяч
Мошенники убедили девушку доехать на другой конец города и в торговом центре в банкомате переложить всю сумму со своей карты на указанный ими счёт
Далее горожанку убедили установить на телефон специальное приложение для бесконтактной оплаты. После этого ее заставили доехать на другой конец города и в торговом центре в банкомате переложить всю сумму со своей карты на указанный ими счёт. Когда все закончилось, преступники заставили курянку удалить данные их карты и приложение из своего телефона.
Вскоре девушка догадалась, что своих денег больше не увидит и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что мошенники звонили с телефонов, зарегистрированных в столичном регионе. Сейчас преступников ищут.