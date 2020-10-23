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Лента новостей / В регионе

«Сотрудники службы безопасности банка» заставили курянку взять кредит на 400 тысяч

Мошенники убедили девушку доехать на другой конец города и в торговом центре в банкомате переложить всю сумму со своей карты на указанный ими счёт
«Сотрудники службы безопасности банка» заставили курянку взять кредит на 400 тысяч

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«Сотрудники службы безопасности банка» заставили курянку взять кредит на 400 тысяч рублей. женщине позвонили и сообщили, что кто-то пытается похитить все её сбережения. В качестве помощи незнакомцы предложили сохранить деньги на безопасном счёте. Аферисты говорили уверенно и убедительно. Они поняли, что раз девушка сразу не положила трубку, как это и нужно было сделать, то появился реальный шанс её обмануть. Они заставили её снять с кредитного счёта 366 тысяч рублей и перевести на личную дебетовую карту.

Далее горожанку убедили установить на телефон специальное приложение для бесконтактной оплаты. После этого ее заставили доехать на другой конец города и в торговом центре в банкомате переложить всю сумму со своей карты на указанный ими счёт. Когда все закончилось, преступники заставили курянку удалить данные их карты и приложение из своего телефона. 

Вскоре девушка догадалась, что своих денег больше не увидит и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что мошенники звонили с телефонов, зарегистрированных в столичном регионе. Сейчас преступников ищут.

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