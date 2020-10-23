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В Курской области на выходных пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02
В Курской области на выходных пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

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В предстоящие выходные ГИБДД проведет в Курской области сплошные проверки водителей на трезвость. 

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 37 пьяных водителей, кроме этого 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё 3 водителя задержаны за повторное нарушение.
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