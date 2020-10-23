  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду

Сегодня демонтировали баннеры и рекламные конструкции на 27 объектах
К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду

Читайте также

В Курске продолжают активно внедрять дизайн-код. Новую архитектурно-художественную концепцию улицы Ленина внедрят до 15 ноября. На днях ее утвердил мэр. Речь идет об участке от площади Перекальского до Театральной. К ноябрю 60 домов, расположенных на пилотном участке, будут полностью соответствовать дизайн-коду. 

В первую очередь, должны преобразиться вывески на фасадах объектов капитального строительства. Сегодня демонтировали баннеры и рекламные конструкции на 27 объектах. Ранее собственникам незаконных конструкций установили сроки для самостоятельного демонтажа, но те никаких действий не предприняли. Сегодня баннеры снимают по распоряжению городской администрации, рассказали в городском комитете архитектуры и градостроительства. Отмечается, что затраты на демонтаж рекламных конструкций предпринимателям предстоит возместить в городской бюджет. 


«Дизайн-регламент создавался не только с целью улучшения визуальных и пространственных характеристик областного центра, но и для того, чтобы показать его собственную привлекательность, традиции и культурные особенности», – отметил директор Центра компетенций Андрей Рюмин.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

На осенней ярмарке в Курске будет действовать масочный режим и социальная дистанция

У курянина за пьяную езду арестовали автомобиль

В Курской области пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

В Курской области на выходных пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске