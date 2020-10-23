К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду

Сегодня демонтировали баннеры и рекламные конструкции на 27 объектах

В Курске продолжают активно внедрять дизайн-код. Новую архитектурно-художественную концепцию улицы Ленина внедрят до 15 ноября. На днях ее утвердил мэр. Речь идет об участке от площади Перекальского до Театральной. К ноябрю 60 домов, расположенных на пилотном участке, будут полностью соответствовать дизайн-коду.В первую очередь, должны преобразиться вывески на фасадах объектов капитального строительства. Сегодня демонтировали баннеры и рекламные конструкции на 27 объектах. Ранее собственникам незаконных конструкций установили сроки для самостоятельного демонтажа, но те никаких действий не предприняли. Сегодня баннеры снимают по распоряжению городской администрации, рассказали в городском комитете архитектуры и градостроительства. Отмечается, что затраты на демонтаж рекламных конструкций предпринимателям предстоит возместить в городской бюджет.«Дизайн-регламент создавался не только с целью улучшения визуальных и пространственных характеристик областного центра, но и для того, чтобы показать его собственную привлекательность, традиции и культурные особенности», – отметил директор Центра компетенций Андрей Рюмин.