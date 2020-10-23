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Грядущей ночью Курск накроет туман

Днем пройдет кратковременный дождь
Грядущей ночью Курск накроет туман

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МЧС предупреждает курян о тумане. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущество без осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ночью местами туман. 

Температура по области ночью будет колебаться от 6ºС до 11ºС тепла, днём воздух прогреется до 10-15ºС тепла. В Курске чуть прохладнее: 8-10ºС тепла ночью и 12-14ºС днем.

В воскресенье, 25 октября, синоптики прогнозируют такую же погоду: ночью 5-10ºС тепла, днем 10-15ºС, местами небольшой дождь.

Спасатели рекомендуют курским автолюбителям воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снизить скорость.

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