Заключительная в этом сезоне специализированная ярмарка «Осень-2020» пройдет завтра, 24 октября.







На осенней ярмарке в Курске будет действовать масочный режим и социальная дистанция. Заключительная в этом сезоне специализированная ярмарка «Осень-2020» пройдет завтра, 24 октября. Ее не стали отменять, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки. Торговля развернется на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».На двух площадках – на улице Станционной и площади Рокоссовского – будут дежурить волонтёры. Они помогут пожилым покупателям с погрузкой товаров. Также посетителям этих торговых точек предоставят тележки.В администрации подчеркивают: масочный режим для всех участников ярмарки – и продавцов, и покупателей – обязателен. Организаторы просят отнестись к этому требованию с пониманием и подготовиться к посещению площадок заранее. При совершении покупок курян также просят соблюдать социальную дистанцию.