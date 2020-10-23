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В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

В России такие операции выполняли только в Москве и Петербурге
В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

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В Курском онкодиспансере впервые провели сложную операцию на печени - лапароскопическую резекцию седьмого сегмента печени, сообщает пресс-служба медучреждения. Это стало возможным благодаря современному оборудованию операционного блока онкодиспансера и команде специалистов с опытом работы в центральных клиниках.

Операцию провел заместитель главврача диспансера хирург Егор Гребенкин. Он отметил, что операция прошла успешно, осложнений после нее не было. 

Хирургия печени является одной из самых сложных отраслей. В России такие операции последние десять лет выполняли только отдельные специалисты в очень небольшом количестве клиник, как правило, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сложность изолированного удаления седьмого сегмента печени связана с анатомическими особенностями его расположения - по задней поверхности органа, глубоко под диафрагмой. Даже при открытых операциях с большим разрезом сложно добраться до нужного участка, при лапароскопических же, когда хирургу приходится действовать через проколы, это усложняется в несколько раз.
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