В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

В России такие операции выполняли только в Москве и Петербурге

В Курском онкодиспансере впервые провели сложную операцию на печени - лапароскопическую резекцию седьмого сегмента печени, сообщает пресс-служба медучреждения. Это стало возможным благодаря современному оборудованию операционного блока онкодиспансера и команде специалистов с опытом работы в центральных клиниках.Операцию провел заместитель главврача диспансера хирург Егор Гребенкин. Он отметил, что операция прошла успешно, осложнений после нее не было.Хирургия печени является одной из самых сложных отраслей. В России такие операции последние десять лет выполняли только отдельные специалисты в очень небольшом количестве клиник, как правило, Москвы и Санкт-Петербурга.Сложность изолированного удаления седьмого сегмента печени связана с анатомическими особенностями его расположения - по задней поверхности органа, глубоко под диафрагмой. Даже при открытых операциях с большим разрезом сложно добраться до нужного участка, при лапароскопических же, когда хирургу приходится действовать через проколы, это усложняется в несколько раз.