ТАКТ». Основанием для оказания финансовой помощи станет социальный контракт. Заключить подобное соглашение могут те, чей доход ниже прожиточного минимума. Средства, полученные по контракту, по замыслу властей, помогут нуждающимся перейти на самообеспечение. Граждане могут потратить выделенные деньги на дополнительное образования, переподготовку или вложить в собственное дело. Также на эти средства можно приобрести товары первой необходимости и медикаменты.Малоимущие семьи Курской области в 2021 году смогут получить материальную поддержку от государства, сообщает телеканал «
Николай Татаренко, начальник Комитета социального обеспечения, материнства и детства:
«Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в рамках которой мы получаем средства федерального бюджета на эти цели, рассчитана до 2024 года. Однако сам по себе социальный контракт вводится в наш обиход в соответствии с Федеральным законом о государственно социальной помощи. Общее количество людей, которым предполагается оказать помощь с использованием механизма соцконтракта, на сегодня более пяти тысяч человек».
Ранее в регионе уже работала подобная программа для помощи малообеспеченным семьям. Средства на его реализацию выделялись исключительно региональным бюджетом и в гораздо меньшем объеме. Со следующего же года поддержка будет более весомой, на реализацию программы выделено 190 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Более пяти тысяч курских семей получат социальные выплаты
Основанием для оказания финансовой помощи станет социальный контракт