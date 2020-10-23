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Футболисты курского «Авангарда» забили три мяча белгородскому «Салюту» и пропустили столько же

Команды встретились в 80-й раз, а главному дерби Черноземья сегодня исполнилось 60 лет

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Футболисты курского «Авангарда» забили три мяча белгородскому «Салюту» и пропустили столько же.

Матч 12-го тура Первенства ПФЛ прошел в Белгороде. Игра развивалась очень активно и оказалась щедра на голы. Под занавес первого тайма хозяева поля вырвались вперед силами Артема Семейкина. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 не в пользу курян. После перерыва, на 59-й минуте Никита Холявский восстановил паритет. Кстати, это его первый гол за «сине-белых». Спустя 10 минут он же оформил дубль. Не прошло еще 10 минут, как белгородцы отыгрались - отличился Денис Дёгтев. Через две минуты Андрей Мязин снова вывел «Авангард» вперед - 3:2. Казалось бы, вот и долгожданная победа, но Евгений Морев не позволил курянам взять верх, забив гол на последних секундах матча.
Итоговый счет встречи 3:3.

К слову, главному дерби Черноземья сегодня исполнилось 60 лет, «Салют» и «Авангард» встретились в 80-й раз.

В следующем туре 29 октября команда Игоря Беляева примет в Курске ФК «Строгино».
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